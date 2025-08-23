Termometreler 48 dereceyi gördü! Kentte hayat durma noktasında

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Termometreler 48 dereceyi gösterirken, kentte hayat adeta durma noktasına geldi. Cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kalırken, dışarı çıkanlar sıcaktan korunmak için farklı yöntemler aradı.

Kentte termometreler 48 dereceyi gösterirken, birçok kişi evlerinden çıkmadı. Cadde ve sokakların çoğunlukla boş kaldığı kentte, dışarı çıkanlar ise serinlemek için farklı yollar aradı. Birçok kişi park ve bahçelere giderken, bazıları da sıcaktan korunmak için Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye girdi. Çocuklar ise yine aynı ilçede bulunan tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzunu tercih etti.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

