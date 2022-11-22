Terör örgütü Boko Haram saldırısında 10 Çadlı asker hayatını kaybetti

Çad hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Çad Gölü bölgesindeki Bouka Toullorom Adası'nda karakol kurmakla görevli öncü askeri birlik saldırıya uğradı.

Sabah saatlerinde yapılan saldırıda en az 10 asker hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında ise en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.