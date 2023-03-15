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Terör örgütü MLKP üyesi 9 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü MLKP’nin açık alan gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 22:41
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Terör örgütü MLKP üyesi 9 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü MLKP üyesi 9 şüpheli tutuklandı
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(İHA) - Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, yasadışı sol terör örgütü MLKP’nin açık alan gençlik yapılanması SGDF’ye (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu) yönelik 12 Mart’ta geniş çaplı çalışma gerçekleştirmiş ve haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 11’i İstanbul, İzmir ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Yakalanan örgüt üyelerinin polisteki sorgusu bugün tamamlandı. İfade işlemlerinin ardından bugün önce sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlıların 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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