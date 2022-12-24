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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

AA - Fransa'nın başkenti Paris'te, terör örgütü PKK yanlıları, üç kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından bugün Cumhuriyet Meydanı'nda (Place de la Republique) gerçekleşen bir gösteriden sonra sokakları ateşe vererek polisle çatıştı, caddedeki dükkanlara zarar verdi. Olaylar sırasında terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen flamalar taşıdı.

Galeri Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 23:55
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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 4 Fransız polisi yaralandı.

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

Fransız basınındaki haberlere göre, terör örgütü PKK yanlıları, Paris'te dün 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto etmek için bugün Marsilya'da yürüyüş yaptı.

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

Terör örgütü PKK destekçisi grup, valilik binasına yaklaştığında polise farklı cisimler atmaya başladı.

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

Çıkan şiddet olaylarında 4 polis yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca bir polis karakolu taşlandı, 2 polis arabası, çöp kutuları ve bir otobüs durağı ateşe verildi, bir posta bayisi tahrip edildi.

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

Polis, terör örgütü destekçilerine biber gazıyla müdahale etti.

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

- PKK yanlıları dün aynı kente taşkınlık çıkarmıştıParis'teki saldırı sonrası dün yaklaşık 150 terör örgütü PKK yandaşı, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde Bouches-du-Rhones Bölge Valiliği önünde toplanmıştı.

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

Terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyan grupla polis arasında çıkan arbedede 4 polis hafif yaralanmıştı. 4 protestocuyu gözaltına alan polis, göstericileri dağıtmıştı.

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) Milletvekili Sebastien Delogu dün Marsilya'da terör örgütü PKK yanlılarıyla yürüdüğü gösteride çekilen bir fotoğrafını Twitter'da paylaştı.

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

- İngiltere'de terör örgütü destekçileriyle polis arasında arbede yaşandıParis'teki saldırıyı protesto eden terör örgütü PKK yanlıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da da Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

Terör örgütü sempatizanları daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti, göstericilerden biri elçiliğe doğru taş attı.

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

Bunun üzerine terör örgütü PKK destekçileriyle polis arasında küçük çaplı arbede yaşandı.

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris'te polisle çatıştı

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