Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde üst düzey komutanı Tekirdağ’da yakalandı

Kaynak: İHA
Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde üst düzey komutanı Tekirdağ’da yakalandı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey komutan olarak faaliyet yürüten Leyd kod adlı bir şahıs yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütünün faaliyetlerine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda, söz konusu şahsın yasadışı yollarla ülkeye giriş yaparak önce İstanbul'a, ardından da Tekirdağ'a gelerek bir fabrikada işe başladığı belirlendi. Şahsın günlerce titiz bir şekilde takip edildiği öğrenildi.

Yapılan takipler sonucunda, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde üst düzey komutan olarak faaliyet yürüten Leyd kod adlı M.E.H. isimli örgüt mensubu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının ağır silah, helikopter ve tank eğitimi aldığı belirtildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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