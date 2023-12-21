Terör örgütüne kuryelik yapan 2 kardeş tutuklandı

Kaynak: İHA
Terör örgütüne kuryelik yapan 2 kardeş tutuklandı
PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları bulunan ve örgütünün kuryesi olduğu iddia edilen 2 kardeş, adli makamlar tarafından tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar genişliyor. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ocak 2023 yılı içerisinde örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Sabri Ok’un ağabeyi aynı zamanda kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunan Mizgin kod adlı Arzu Ok’un babası M.O isimli şahsın hurda diye sattığı soba içerisinden PKK/KCK Terör örgütü mensupları ile çekilmiş fotoğraflar çıkmıştı.

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ÖRGÜT MENSUPLARI İLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR TESPİT EDİLDİ

Hurdacılık yapan bir kişi hurda fiyatına aldığı sobayı parçalara ayırmak istediğinde içinde terör örgütüne ait fotoğrafları görünce, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Fotoğraflar ve yapılan araştırmalar sonucunda operasyon düzenlendi. Ele geçirilen fotoğraflar üzerinde yapılan incelemede Şanlıurfa’da ikamet eden F.Ö. ve kız kardeşi Z.Ö. isimli şahısların Arzu Ok ve diğer örgüt mensupları ile çekilmiş fotoğrafları olduğu tespit edildi.

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ÖRGÜT ADINA KURYELİK YAPMIŞ

İki kardeş hakkında yapılan incelemede şahısların örgüt ile sivil şahıslar arasında kuryelik yaptığı gerekçesiyle Şanlıurfa’da operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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