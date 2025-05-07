Terör örgütünün ne zaman toplanacağı konuşuluyordu! Kongre gerçekleşmiş

Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sürecin önemli duraklarından biri de terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakarak fesih çağrısı oldu.

Bu çağrı üzerine PKK, kongresini toplayarak silah bırakma ve fesih kararını değerlendireceklerini ilan etmişti.

Kongrenin ne zaman toplanacağı belirsizliğini korurken söz konusu kurulların toplandığı iddia edildi.

"KARAR HENÜZ İLAN EDİLMEDİ"

Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre rgütün nisan ayının ilk yarısında kongresini topladığı, kongre sonucunda fesih kararının alınarak devlete bilgi verildiği ancak kararın henüz ilan edilmediği belirtildi.

Ayrıca toplantının birkaç günlük bir kongre olmadığı, örgütün tüm kanatlarıyla ayrıntılı görüşmelerin yapıldığı bildirildi.

Fesih kararının ilan edilmesinin ardından silah bırakma ile ilgili mekanizmaların devreye girmesi ve sürecin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

PKK lideri Öcalan, 27 Şubat’ta "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" yapmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de 3 Mayıs’ta Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin somutlaşmasını günler içerisinde bekliyoruz" dedi.

PKK Yürütme Komitesi ise 1 Mayıs vesilesiyle yaptığı açıklamada, örgütün Öcalan’ın çağrısına sahip çıktığını, bu temelde değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu kaydetmişti.