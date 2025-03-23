Terör soruşturmasında 3 tutuklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmada tutuklandı.
RESUL EMRAH ŞAHAN TUTUKLANDI
19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu ile beraberindekiler 4 günlük gözaltı süresinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
'Kent uzlaşısı' soruşturmasında üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.