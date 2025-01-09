Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın evlenmek istediği iddialarına yanıt!

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın “evlenmek istediği” yönündeki iddialara yalanlama geldi.

Öcalan’ın avukatlarının bağlı olduğu Asrın Hukuk Bürosu konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Abdullah Öcalan ne diyor, Saray ne diyor?

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçinden geçtiğimiz bugünlerde Müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan'ın eşit, özgür ve demokratik ortak bir yaşamın inşasına dair tarihi rolünü yerini getirmeye çalıştığına hep birlikte şahit olmaktayız. Kendisi, kutuplaşmadan ve Kürt sorununun çözümsüzlüğünden beslenenlere karşı onurlu bir barışın sağlanması adına tecrit koşullarına rağmen amansız bir mücadele yürütmektedir.

"YALANA DAYALI, MANİPÜLATİF, SEVİYE TANIMAYAN..."

Böylesine tarihi ve hassas bir dönemde demokratik bir çözüme nasıl katkı sunabilirim diye düşünme ahlakiliğini göstermek yerine Sn. Öcalan'a yönelik yalana dayalı, manipülatif, seviye ve saygı sınırlarını tanımayan yaklaşımlar sergilendiğini görüyoruz. Süreci anlama adı altında TV ya da sanal medya mecralarında yürütülen bu düzeysiz tartışma ve söylemlerin bir ahlak ve zihniyet problemi taşıdığını, barış ve çözüm çabasının altını oymayı amaçladığını da biliyoruz. Bu tür yaklaşımlar, Sn. Öcalan'ın şahsına olduğu kadar onun çözüm gücüne, dahası Jin Jiyan Azadî felsefesiyle dünyaya yayılan özgürlükçü fikriyatına yönelik geliştirilmektedir.

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Bizler bu nedenlerle herkesi barış diliyle düşünmeye ve konuşmaya, pozitif tutum ile demokratik bir zemine ulaşmak için emek ve düşünce ortaya koymaya davet ediyoruz.”

BİR YALANLAMADA DEM PARTİ'DEN GELDİ

DEM Parti tarafından yayımlanan basın açıklamasında Öcalan için evlilik iddiaları şu ifadelerle yalanlandı:

'Yalan, iftira ve çarpıtma konusunda Hitler zihniyetine ve Goebbels taktiklerine rahmet okutan, gazeteciliği emir erliği sanan ve ekranlarda savaşçılık oynayan yandaş kalemşörlerin yazdıklarını reddediyoruz.

Süreci büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla yürüten Sayın Öcalan’a yaklaşım konusunda ilgili herkesi ciddiyete davet ediyoruz. Süreci yalan ve basit magazine indirgeyenlerin, bu konuda uydurulan yalanlara iman edip ısrarla dolaşıma sokanların amacı, Sayın Öcalan’ın ideolojik ve politik kimliğine saldırmaktır.

Kimse kurnazca elindeki medya gücüne güvenerek ve her türlü algıyla şimdiden sorumluluktan kaçmanın hesabını yapmasın. Çözüm talep eden halkımız kesinlikle bu ucuzluklara prim vermeyecektir."