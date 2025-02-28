Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısının İmralı heyeti tarafından okunmasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP'lideri Mustafa Destici de Öcalan'ın çağrısının ardından düşüncelerini net bir şekilde, X hesabından açıkladı.

Açık ifadeler kullanan Destici'nin, Cumhur İttifakı'nın duruşunun ve eylem planının karşısında olduğu görüldü.

Destici açıklamalarında özetle, sürecin kabul edilebilir olmadığını, Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını ve teröristle müzakere edilmeyeceğini vurguladı.

İşte BBP lideri Mustafa Destici'nin X hesabından yaptığı o açıklama:

Dün yapılan açıklamayı dikkatle takip ettik.



Açıklama, muhtevasından ziyade mahiyeti itibarıyla da kabul edilebilir olmadığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti için gelecekte yaşanacak olumsuzlukların da aynası olmuştur.

Gelinen noktada da, terör örgütünün elebaşına, terör örgütü mensuplarına ve terör örgütünün kurdurduğu siyasi parti görünümündeki yapılanmaya ve onların ipini tutan küresel emperyalist güçlere asla güvenmiyoruz.



Dünkü açıklama, sürecin ülkemizi hangi kötülüklere götürüreceğine dair önemli ipuçları da vermiştir.

Bizim için, bugün takdim edilmeye çalışıldığı gibi, terör örgütünün elebaşısı ve terör örgütünün siyasi uzantıları “demokrasi kahramanı”, terör örgütü mensupları ise affedilmesi gereken “savaş suçluları”olmayacaktır.



Tekrar ifade etmekte fayda var: Türkiye'de bir “Kürt sorunu” yoktur.



Kürt kökenli vatandaşlarımız, Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni oluşturan tüm etnik unsurlar gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve aziz milletimizin, bir diğerinden farkı olmayan ayrılmaz bir parçasıdır.



Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşları, eşit haklara ve hürriyetlere sahiptir.

Bitmiş ve kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından kafası ezilmiş kanlı ve hain PKK terör örgütü yapılan çağrıya uysa bile, Türkiye sınırları dışında farklı isimlerle varlığını sürdüren ve ülkemiz için en büyük tehdit olan terör örgütü unsurları, çağrının kendilerini kapsamadığını ifade ederek, silah bırakmayacaklarını açıklamışlardır.



Bu ve çok sayıdaki sebeple;

Anayasa’da, milletimizi ve ülkemizi, bölge, etnik köken ve dil farklılıkları üzerinden parçalara ayıracak değişikliklere;



Suriye’de Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerinin faaliyetlerine devam etmesine;



Geçmişte işlenmiş olan suçların yok sayılmasına ve terör suçlularının affedilmesine hiçbir şekilde rıza göstermeyeceğiz.



Hiçbir şey, terör örgütünün “evlatlarımızın katili” olduğu gerçeğini değiştirmeyecek, şehitlerimizin manevi şahsiyetini huzura erdirmeyecek ve onların geride bıraktığı ailelerinin acısını dindirmeyecektir.



Son söz: Dün bir kez daha şahit olduk ki; “Terörle, teröristle müzakere edilmez, tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilerek kökü kazınır.”