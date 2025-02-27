Teröristbaşı Öcalan'ın PKK çağrısı sonrası flaş iddia!

Türkiye bugün hareketli bir gündemi yaşıyor. İmralı heyete bebek katili Öcalan'a ait mesajı okudu.

Öcalan'ın İmralı'dan gönderildiği mektupta, 'Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır' denildi.

Teröristbaşı Öcalan: PKK kendini feshetsin

PKK elebaşı Abdullah Öcalan mesajında terör örgütüne 'silah bırakma' çağrısında bulunurken Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'den flaş bir iddia geldi.

Çetiner Çetin, 20 Mart'a kadar terör örgütü PKK'nın elinde bulundurduğu kamu memurlarını serbest bırakacağını söyledi.

Öcalan'ın beklenen çağrısı sonrası gözler PKK'nın çağrıya vereceği yanıta çevrildi.