Teröristbaşı Öcalan'ın PKK çağrısı sonrası flaş iddia!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Teröristbaşı Öcalan'ın PKK çağrısı sonrası flaş iddia!

Gazeteci Çetiner Çetin, 'Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı 'silah bırakın' çağrısı sonrası çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Türkiye bugün hareketli bir gündemi yaşıyor. İmralı heyete bebek katili Öcalan'a ait mesajı okudu.

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Öcalan'ın İmralı'dan gönderildiği mektupta, 'Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır' denildi.

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan mesajında terör örgütüne 'silah bırakma' çağrısında bulunurken Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'den flaş bir iddia geldi.

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Çetiner Çetin, 20 Mart'a kadar terör örgütü PKK'nın elinde bulundurduğu kamu memurlarını serbest bırakacağını söyledi.

Öcalan'ın beklenen çağrısı sonrası gözler PKK'nın çağrıya vereceği yanıta çevrildi.

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