Teröristler, Bahçeli’nin açılımındaki büyük turpu açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan açılım süreci son olarak teröristbaşı Öcalan’ın videolu mesajı ve örgütün yarın silah bırakması ile devam ediyor. Bahçeli tarafından ‘kurucu önder’ diye hitap edilen Bebek katili Öcalan’ın videosunun ardından terörist KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada sürecin ilerlemesinin tek yolunun bebek katilinin serbest bırakılması olduğu belirtildi.

TERÖRİSTLER BÜYÜK TURPU RESMEN AÇIKLADI

Dün Türk tarihine adını kara leke olarak adlandıracak bebek ve asker katili Öcalan’ın videolu mesajı yayınlandı. Mesajda silah bırakılmanın bir an önce yapılması gerekildiği belirtildi. Hemen videonun ardından DEM Parti, Cuma günü Süleymaniye’de silah bırakma töreni yapılacağını belirtmişti.

Olayların ardından bebek katili Öcalan’ın videolu mesajına Sözde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı'ndan açıklama geldi. Teröristler, Bahçeli’nin başlattığı sürecin devamı için şartlarını resmen ortaya koydu. Yapılan açıklamada, “Öcalan'ın esareti son bulmalıdır. Çünkü Öcalan özgür olursa ancak bu süreç gelişebilir ve amacına ulaşabilir. Aksi durumda, mevcut koşulları sürdürerek daha fazla ilerlemek mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.

FIRAT'TAN KOŞULLAR DÜZENLENECEK İDDİASI

Yandaş kalem Hande Fırat ise bugünkü köşe yazısında bebek katili Öcalan'ın koşullarına ilişkin, "Kısacası İmralı’da yaşamını sürdüreceği belirtilen Öcalan’ın Ada’daki yaşam koşullarında bazı düzenlemelerin yapılması bekleniyor" şeklinde bir iddiada bulundu.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM sıralarında tokalaşması ardından grup toplantısında bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet ederek, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla süreç tam anlamıyla başlamıştı. Bahçeli bu süreç içerisinde teröristbaşı için 'umut hakkı' çıkışında bulunmuştu.

Süreçte DEM heyeti ile teröristbaşı arasında görüşmeler gerçekleşti. Görüşmelerde bebek katili Öcalan, örgüte ‘lağvedin’ çağrısında bulunmuştu.

Terör örgütü PKK ise fesih açıklaması yapmıştı. Son olarak silah bırakma süreci ile Bahçeli’nin açılımı devam ediyor.

Bu sürece ise Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ diye adlandırmıştı.