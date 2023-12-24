Teröristleri ‘şehit’ sayıp saygı duruşunda bulundular. DEM Parti’nin kongresinde hainlik

DEM Parti’nin Diyarbakır’daki Gençlik Meclisi kongresinde büyük skandallar yaşandı. Türkiye, Irak’ın kuzeyinde şehit olan 12 askerin yasını tutarken DEM Partililer kongreye halay çekerek başladı.

Kongrede konuşan DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ölen PKK’lı teröristlerin isimlerini sayarak “Onların sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

ÖLEN TERÖRİSTLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

Diyarbakır’da bir düğün salonunda gerçekleşen kongredeki skandallar zinciri bununla sınırlı kalmadı. Şehit askerler için taziye mesajı yayınlamayan DEM Parti’nin kongresinde ölen teröristler ‘şehit’ sayılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Kongrede sunucu, katılımcılara “Bugün özgürlük şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunalım” deyip ayağa kalktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Programda ayrıca terör örgütü sözde lideri Abdullah Öcalan ve PKK lehine slogan atıldı.

Kongreyle ilgili şu ana kadar 20 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.