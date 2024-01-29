Teröristlerin kış sığınaklarından çıkmayan kalmadı

Teröristlerin kırsalda eylem yapmak için sakladığı silah ve mühimmatlar Kahramanlar 47 operasyonunda ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 7 ilde düzenlenen operasyonda teröristlere ait 28 barınma alanının imha edildiğini belirterek, 159 kilo patlayıcı ile çok sayıda roketatar ve el bombasının ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar şunlar:

Patlamaya hazır halde 159 kilogram patlayıcı madde,

5 adet RPG-7 roketatar,

8 adet el bombası,

EYP düzenekleri,

Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,

3 adet AK-47 Piyade Tüfeği,

Av Tüfeği,

12 adet piyade tüfeği şarjörü,

267 adet mühimmat,

9 adet elektronik devre kartı,

30 adet el telsizi,

Optik cihaz,

El dürbünü,

4 adet akü,

25 adet tüp ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri.

İşte Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama