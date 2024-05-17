Ters yön kazası. Araçlar cayır cayır yandı

Şile Yolu Paşaköy Caddesi üzerinde 16 AKY 328 plakalı otomobilin sürücü ters yönde seyretmeye başladı. 04.15 saatlerinde otomobil sürücüsü istikametinden seyretmekte olan 34 TBK 91 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada taksideki 2 yolcu yararlanırken araçlar bir anda yanmaya başladı. Yangının kısa sürede büyümesi ile iki araç da alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı.