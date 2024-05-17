Ters yön kazası. Araçlar cayır cayır yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ters yön kazası. Araçlar cayır cayır yandı
Sancaktepe'de ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü, kendi istikametinde seyreden taksicinin kullandığı araca çarptı. Araçlar alev alev yanarken kazada 2 kişi yaralandı.

Şile Yolu Paşaköy Caddesi üzerinde 16 AKY 328 plakalı otomobilin sürücü ters yönde seyretmeye başladı. 04.15 saatlerinde otomobil sürücüsü istikametinden seyretmekte olan 34 TBK 91 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada taksideki 2 yolcu yararlanırken araçlar bir anda yanmaya başladı. Yangının kısa sürede büyümesi ile iki araç da alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı.

ooo.jpg

oto.jpg

aw206039-01.jpg

aw206039-02.jpg

aw206039-03.jpg

aw206039-04.jpg

aw206039-05.jpg

Son Haberler
Özgür Özel: Arapça tabelaları savunmuyorum Gündem
Özgür Özel: Arapça tabelaları savunmuyorum
Prize takılı şarj aleti evi yaktı Gündem
Prize takılı şarj aleti evi yaktı
Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi Gündem
Hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı. 37 ili etkisi altına alacak. Saat verildi
FETÖ’nün hazırladığı iddianameyle olmayan darbeden hapis yatan paşalara tahliye Gündem
FETÖ’nün hazırladığı iddianameyle olmayan darbeden hapis yatan paşalara tahliye
Dubai emlaktaki küresel yavaşlama trendine meydan okuyor Ekonomi
Dubai emlaktaki küresel yavaşlama trendine meydan okuyor
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası