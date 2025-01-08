Ters yöne giren araç site bahçesine düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ters yöne giren araç site bahçesine düştü

Edirne'de kontrolden çıkan bir otomobil, bir sitenin bahçesine düşerek ters döndü. Sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, gece saatlerinde 1. Murat Mahallesi Ali Rıza Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. E.B. yönetimindeki Bulgaristan plakalı K 7798 BH otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçesine düşüp ters döndü. Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan E.B., çevre sakinlerinin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırılmadan önce sağlık ekipleri çağrıldı.

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SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, E.B.'nin hafif yaralandığı belirlendi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği araştırılıyor.

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