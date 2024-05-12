Ters yöne giren otomobil 7 yaşındaki çocuğa çarptı

Şeref Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Yavuz U. kontrolündeki sewyir halinde ilerleyen otomobil, Cumhuriyet Caddesi’ne gitmek üzere Şeref Sokağa girdi. Ters yöne giren Yavuz U., sokakta yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki E.E’ye çarptı.

Kazanın etkisiyle, çocuk bacağından yaralanırken, araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından, yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, 7 yaşındaki E.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

E.E.’nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.