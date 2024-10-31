Tersanede onarımı yapıldı, 2,5 saat sonra yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan FG SEVIL isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisinde Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken gemide bulunan 17 personel ve 6 tersane işçisi tahliye edildi. Geminin makine dairesinde bulunan teknikerler Hüseyin Aydemir ve Gökhan Kan hayatını kaybetti.

Yalova'da tersanede bakım ve onarımı yapılmıştı. Öte yandan yangın çıkan geminin Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Hicri Ercili Tersanesi'nde yaklaşık bir haftadır bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi. Bakım ve onarım çalışmaların ardından Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan geminin makine dairesinde yangının çıktığı öğrenildi. Hayatını kaybeden teknikerlerin gemi personeli olduğu bildirildi.

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Gemi yola çıktıktan 2,5 saat sonra yangın çıktı.

Öte yandan dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic'te ise geminin tersaneden çıktıktan yaklaşık 2,5 saat sonra Sedef Adası açıklarına ulaştığı ve yangının meydana geldiği gözlemlendi.

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