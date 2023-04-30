Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?

Netflix’in yeni yerli yapımı Terzi’de başrolleri Çağatay Ulusoy, Olgun şimşek ve Salih Bademci gibi ünlü oyuncular paylaşıyor. Yakında gösterime girecek Terzi dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?

Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?

Çağatay Ulusoy Netlifx’te yayınlanacak olan Terzi dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Netflix’in yeni yerli yapımı olan Terzi’de Olgun Şimşek, Salih Bademci ve Şifanur Gül gibi isimler yer alacak. Peki, Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?

Netflix yeni yerli yapımı Terzi ile karşımızda. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Olgun Şimşek ve Salih Bademci gibi oyuncuların yer aldığı Terzi dizisinin fragmanı yayınlandı. İşte çekimleri Kırklareli ve İstanbul’da gerçekleşen Terzi dizisine dair ayrıntılar…

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TERZİ KONUSU NEDİR?

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.

TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet

Olgun Şimşek - Mustafa

Salih Bademci - Dimitri

Berrak Tüzünataç - Cemre

Ece Sükan - Suzi

Engin Şenkan

Evrim Alasya

TERZİ DİZİSİ NE ZAMAN NEREDE YAYINLANACAK?

Netflix'in yeni dizisi Terzi, 2 Mayıs'ta izleyicilerin karşısına çıkacak.

TERZİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Terzi'nin fragmanı yayınlandı.

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