TESADÜF MÜDÜR?

Olaylara pozitivist ve determinist bir anlayışla bakarsanız sebep - sonuç ilişkilerini tabii ki kuramazsınız. Sebep - sonuç ilişkilerini kurabilmeniz için hesap adamı bir mistik olmanız gerekir.

Büyük gazetelerden birinde bir yazar "sebep - sonuç ilişkilerini kurmakta zorlanıyoruz." demiş. Olaylara pozitivist ve determinist bir anlayışla bakarsanız sebep - sonuç ilişkilerini tabii ki kuramazsınız. Sebep - sonuç ilişkilerini kurabilmeniz için hesap adamı bir mistik olmanız gerekir.

İstanbul 98 milletvekili çıkarıyorsa niçin 98 milletvekili çıkardığının hesabını İstanbul'un nüfusuna göre hesaplayıp bulamazsınız. 98 sayısını oluşturan 9 ile 8 rakamları arasındaki mistik sebep - sonuç ilişkisine odaklanmalısınız. Bu ilişkiye göre iki rakamın toplamı 17 eder. Eğer Kadir Gecesi de 17 Nisan'a denk geliyorsa bu bir tesadüf olamaz. İstanbul'un milletvekili sayısındaki rakamlarla Kadir Gecesi'nin tarihi arasında mutlaka bir sebep - sonuç ilişkisi olmalıdır.

17 Nisan 2023 tarihi miladi takvime göredir, deyip itiraz etmeniz de doğru olmaz. Mistik hesap adamlığında miladi - hicrî ayrımı olmaz. Mistik güçler hicrî takvimi bildikleri gibi miladi takvimi de elbette bilirler.

17 Nisan yerine 17 Mayıs denmesi de tesadüf olmamalıdır. Neticede bütün hesaplar Mayıs ayına çıkmalıdır. Hesap adamı iseniz zihninizi Mayıs ayına ve özellikle 14 Mayıs'a odaklamanız gerekir. 14 sayısındaki 1 ve 4 rakamlarını toplarsanız 5 eder; bu da bizim adayımızın 5 puan farkla seçimi kazanacağını gösterir ve bu asla tesadüf değildir.

Gelelim Harran Üniversitesine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harran Üniversitesini kim yaptı? Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise sadece yaptıklarımızı söylüyoruz." deyince niçin şaşırıyorsunuz? Harran Üniversitesi 1992'de kuruldu filan diye hemen hücuma geçiyorsunuz. Hesap adamı olmadığınız ve rakamlar arasında ilişki kurmayı bilmediğiniz için tabii bu sözleri anlamıyorsunuz.

Söyleyin bakalım, Harran Üniversitesi ne zaman kuruldu, diyorsunuz. 1992 diyorsunuz değil mi? 1, 9, 9, 2 rakamlarını toplarsak ne olur? 21. Şimdi bu 21 sayısını unutmayınız. Harran Üniversitesi kaç sayılı kanunla kuruldu? Bunu bilmeyebilirsiniz, ben söyleyeyim: 3837 sayılı kanunla. Peki, 3, 8, 3, 7 rakamlarını toplayınca ne eder: 21. Şimdi bu bir tesadüf müdür? Daha bitmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri hangi tarihte söyledi? 16.4.2023 tarihinde. 16 ile 4'ün toplamı 20 etmez mi? Sıfırı atarsanız geriye ne kalır? 2. 2023'ten 2'yi çıkarın. Sonuç: 2021.

Yukarıdaki 21'lerle şimdi çıkan 2021 de uyuştu mu, uyuştu. Bu kadar tesadüf bir araya gelebilir mi? Demek ki Harran Üniversitesi 2021 tarihinde kurulmuştur. Öyle oturduğunuz yerde, hesap kitap yapmadan, "Harran Üniversitesi kurulduğu zaman AKP diye bir parti bile yoktu." diye ahkâm kesmeye kalkmayınız. Rakamlar arasındaki sebep - sonuç ilişkilerini önce tespit etmeniz, sonra da iyice hesaplamanız gerekir. 1992 sayısındaki sırrı bulmazsanız, üniversitenin de o tarihte kurulduğunu zannedersiniz. Rakamlar arasındaki sırrın açıkça gösterdiği gibi Harran Ünivesitesi, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan zamanında ve onun tarafından kurulmuştur. Ve bu üniversite cumhurbaşkanımıza anasının ak sütü gibi helaldir.

Bozguncuların bütün teşkilatları yakında kapatılacaktır. Bunun tarihini de size rakamlar arasındaki ilişkileri kurarak çok yakında söyleyeceğim. Hepiniz de ona göre ayağınızı denk alacaksınız.

Mizah bir yana bayrama girdik. Millî Egemenlik bayramımızı da idrak ettik. Bütün okuyucuların bayramlarını kutlar, nice uğurlu bayramlar dilerim.