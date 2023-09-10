TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den Meclis'e esnaf çağrısı: Ayakta kalabilmeleri için şartuky

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında açıklamalarda bulundu. Palandöken, Perakende Yasası'nın güncellenerek haksız rekabetin önlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

"En uzun ömürlü işletmeler 3-5 yıl faaliyet gösteriyor"

Meclis açılır açılmaz ilk iş olarak Perakende Yasası'nın güncellenerek haksız rekabetin önlenmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Hayat pahalılığını durduracak olan kurallar ve kanundur. Günümüz koşullarında eskisi gibi aynı mesleği 70 yıl devam ettirmek mümkün değil. En uzun ömürlü işletmeler 3-5 yıl arasında faaliyet gösteriyor. Hatta bazen 6 ay-1 yılda bile iş yerleri kapanabiliyor. Piyasada rekabet ortamı olursa fiyatlar kendiliğinden düşecek. İnsanların daha rahat yaşayabilmesi için iş yapabilme kabiliyetleri öne çıkmalı” dedi.

"Meclis açılır açılmaz güncellenmeli"

TESK Genel Başkanı Palandöken, dün yaptığı açıklamada, geçen günlerde açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) vurgulanan enflasyonla mücadelede kilit noktanın haksız rekabeti ortadan kaldırmak olduğunu hatırlattı. OVP'nin temel ayaklarından birinin de temel gıda ürünlerindeki fiyatların enflasyonun üzerinde artmasını engellemek olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Bu programın başarıyla ulaşabilmesi için TBMM açılır açılmaz ilk iş Perakende Yasası güncellenerek haksız rekabet önlenmeli. Çünkü piyasadaki bu astronomik enflasyon artışının önüne geçecek olan şey, sektördeki rekabet ortamının oluşmasıdır. Hayat pahalılığını durduracak olan kurallar ve kanundur” diye konuştu.

"Esnafın ayakta kalabileceği bir rekabet ortamı lazım"

Palandöken, “Piyasada rekabet ortamı olursa fiyatlar kendiliğinden düşecek. İnsanların daha rahat yaşayabilmesi için iş yapabilme kabiliyetleri öne çıkmalı. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerdeki kuralların ülkemizde de konulması lazım. İş yerleri açılmadan önce mesleki kuruluşların bu konudaki görüşü alınmalı. Hangi sektörlere ihtiyaç varsa oraya yoğunlaşılması, hatta teşvik edilip, kaynak aktarılması çok önemli. Bununla ilgili çalışmalarımızı bakanlığa sunduk. Ticaret Bakanlığımız bu konuya vakıf. Dolayısıyla Maliye Bakanlığımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da üstünde ısrarla durduğu enflasyonla mücadeleyi tek haneye indirme noktasında kuralların konulup uygulanması hayati önem taşıyor. İstikrarın sağlanması için çarşı pazarların ve semt esnafının ayakta kalabileceği bir rekabet ortamının doğrulması lazım. Rekabet olursa fiyatlar kendiliğinden düşer” ifadelerini kullandı.