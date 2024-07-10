Tesla Model Y’nin 2025 versiyonu sızdırıldı

Tesla'nın elektrikli otomobil piyasasındaki son hamlesi, 2025 Model Y'nin casus fotoğraflarının sızdırılmasıyla gündeme geldi. Yenilenen tasarımıyla dikkat çeken bu modelin, önümüzdeki yıl otomobil severlerle buluşması bekleniyor. "Juniper" kod adıyla anılan bu yeni versiyon, özellikle ön ve arka kısımlarındaki gizemli kaplamalarla tasarım yeniliklerine işaret ediyor. Reddit'te "JackIJack" kullanıcı adıyla paylaşılan fotoğraflar, otomobil dünyasında heyecan yarattı.

Model 3'ün bu yılki güncellemeleriyle birlikte, Tesla'nın tasarım dilindeki evrimi gözler önüne seriyor. Daha düz ve alçak bir ön yüze sahip olan araç, farların yeniden konumlandırılmasıyla daha modern bir görünüme kavuştu. Bu değişiklikler, Model 3'ün SUV varyantının da benzer bir tasarıma sahip olabileceği spekülasyonlarını beraberinde getiriyor. Tesla tutkunları, aracın son halini görmek için sabırsızlanıyor.

2023'te global pazarda en çok tercih edilen Model Y'nin, yeni versiyonu hakkında şimdilik sınırlı bilgiye sahibiz. Elon Musk, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, yeni Model Y'nin 2025 yılında yollara çıkacağını doğruladı. Musk ayrıca, erken tanıtım iddialarının satışlara zarar verdiğini ve bu tür asılsız söylentilerin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.