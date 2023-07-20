Tesla otomobiller 4 ayda 3 kere zamlandı. Ülkemize nisan ayında gelmişti

Elon Musk'ın otomobil şirketi olan Tesla ülkemize giriş yaptığı nisan ayından itibaren 3. zam haberini duyurdu.

Tesla otomobiller 4 ayda 3 kere zamlandı. Ülkemize nisan ayında gelmişti

Haziran ayında ve mayıs ayının sonunda 1 hafta içerisinde 2 zam haberini birden duyuran Elon Musk'ın otomobil şirketinden bir zam haberi daha geldi.

Dolar kurunun değişkenliği ve diğer birçok etkeni göz önüne alarak fiyatlara bir kez daha zam yapan Tesla'nın otomobilleri 2 milyon lirayı aştı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Tesla Model Y‘nin fiyatı 10 Temmuz’da 2 milyon 218 bin 500 TL’ye güncellenirken, bugün 103 bin 968 TL’lik bir artışla 2 milyon 322 bin 468 TL‘ye yükseltildi. Bu fiyat standart versiyonu kapsarken, diğer varyantlar için de benzer bir artışın olduğu belirtildi.

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