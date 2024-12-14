Tesla'da şok ayrılık

Zoox'un kurucu ortağı ve CTO'su Jesse Levinson, TechCrunch Disrupt 2024 etkinliğinde, Tesla'nın 2025 yılına kadar Kaliforniya'da robotaksi hizmeti başlatmayı planladığını düşünmediğini söyledi. Levinson, Tesla'nın bu hedefe ulaşamayacağını belirterek, "Temel sorun, işleyen bir teknolojiye sahip olmamaları" dedi. Tesla, "Full Self-Driving" yazılımını, insan müdahalesi olmadan çalışacak şekilde geliştirmeyi amaçlıyor, ancak şu anda yazılım hala bir sürücünün direksiyon başında olmasını ve gerektiğinde devreye girmesini gerektiriyor.

Ancak, Zoox Tesla'dan bazı yetenekleri transfer etmeye kararlı görünüyor. Amazon’a ait olan Zoox, LinkedIn üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Zheng Gao'yu donanım mühendisliği direktörü olarak işe aldığını duyurdu. Gao, Tesla'da sekiz yıl boyunca Autopilot donanım mühendisliği ekibini yönetti. Tesla öncesinde ise Apple'da dokuz yıl boyunca çalıştı.

Gao'nun Tesla'dan ayrılması, şirketin otonom sürüş yazılımını tamamen insan müdahalesiz hale getirme hedefinin geride kalması anlamına gelebilir. Tesla'nın bu yazılımı henüz, sürücünün her an devreye girmesini gerektiren bir durumda, Gao'nun tecrübesiyle ilgili bir değişimin başlamak üzere olduğunu gösteriyor.

Zoox'un bu hamlesi, Tesla'nın otonom araç teknolojisindeki ilerleyişini etkileyecek gibi görünüyor.