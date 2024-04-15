Tesla’dan binlerce kişiyi işten çıkarma kararı. Büyük hazırlık başladı

Kaynak: Patronlardünyası
Tesla’dan binlerce kişiyi işten çıkarma kararı. Büyük hazırlık başladı
Tesla'nın çalışanlarının yüzde 10'undan fazlasını işten çıkarmayı planladığı açıkladı.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, çalışanlarının yüzde 10'undan fazlasını işten çıkaracağını belirtti.

Teknoloji haberleri yapan internet sitesi Electrek'de yer alan ve şirket içi nota dayandırılan bir habere göre, rekabetin giderek arttığı elektrikli araç pazarında talebin azalmasıyla zor durumda kalan Tesla son birkaç ay içinde yöneticilerden önemli ekip üyelerini belirlemelerini istedi.

Çalışanlarına verdiği bazı hisse senedi mükâfatlarını durdururken bazı çalışanların yıllık değerlendirmelerini iptal etti.

Piyasa değeri olarak dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Tesla'nın yıllık raporu kapsamında Aralık 2023 itibarıyla dünya genelinde 140 bin 473 çalışanı bulunuyor. Şirketin yaklaşık 15 bin çalışanını işten çıkarması tahmin ediliyor.

Tesla 2023 şubatta New York'taki çalışanlarının yüzde 4'ünü işten çıkarmıştı.

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