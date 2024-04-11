Tesla'dan 'kan parası' skandalı

Kaynak: ODATV
Tesla'dan 'kan parası' skandalı
Tesla, Autopilot sisteminin sebep olduğu kazada hayatını kaybeden Apple mühendisinin ailesiyle dava konusunda anlaşmaya vardı. 'Kan parası' ve sistemin güvenliği konularındaki tartışmalar yeniden alevlendi.

2018’in martında yaşanan bir trafik kazasında hayatını kaybeden Apple mühendisi Walter Huang'ın ailesi ile Tesla arasındaki hukuki mücadele, mahkemeye taşınmadan önce bir uzlaşma ile sonuçlandı.

Ulaşılacak anlaşmanın detayları ve tazminat miktarının gizli tutulduğu, anlaşmanın yargıç onayı beklediği ve 11 Nisan'da (bugün) yapılacak duruşma ile netleşeceği belirtiliyor.

Kaliforniya Ulaştırma Bakanlığı'nın da davada ismi geçen bir diğer taraf olarak itiraz hakkı bulunuyor.

Tesla'nın, kazanın gerçekleştiği dönemde Huang'ın telefonunda açık olan bir oyun sebebiyle dikkatinin dağılmış olabileceğini öne sürerek Apple'ı dava sürecine dahil etmeye çalıştığı belirtiliyor.

tesla2.jpgFakat oyunun kazası esnasında da aktif olarak kullanılıp kullanılmadığına dair kesin bir kanıt saptanmadı.

Otonom sürüş teknolojilerinin güvenliği ve sürücü dikkat dağınıklığı gibi konularda önemli bir dönüm noktası olabilecekken yaşanan uzlaşma ile bu ihtimal ortadan kalkmış gibi görünüyor. Tesla'nın Autopilot sisteminin kazadaki rolü ise tartışmaların hala radarında yer alıyor.

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