Tesla’dan otomobil üretimini azaltma kararı

Kaynak: Bloomberght
Tesla’dan otomobil üretimini azaltma kararı
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın elektrikli araç satışlarındaki büyümenin yavaşlaması sebebiyle Çin'deki otomobil üretimini azaltacağı duyurdu.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tesla, düşen talep ve pazardaki güçlü rekabetle boğuştuğu bir ortamda, Çin'deki fabrikasında otomobil üretimini azaltma kararı aldığı aktarıldı.
Konu hakkında detay veren kaynaklar, şirket yetkililerinin mart ayının başlarında Şangay'daki fabrika çalışanlarından haftada beş gün çalışmalarını ve Çin'de üretilen Model Y spor arazi aracının ve Model 3 sedan aracının üretimini azaltmalarını istediğini iddia etti.
Tesla, Avrupa ve Çin'deki araç fiyatlarını düşürdükten yaklaşık bir ay sonra, şubat ve mart ayında ABD'deki bazı Model Y otomobillerinin fiyatlarını geçici olarak düşürme kararı almıştı.

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