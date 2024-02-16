Tesla’nın 60 bin dolarlık aracı yağmurda paslanıyor. 'Paslanmaz' diyerek sattılar

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bu kez Tesla'nın elektrikli pikabı "Cybertruck" nedeniyle gündemde. Çünkü bazı sürücüler, 60 bin 990 dolara satın aldıkları aracın yağmur altında kalınca "paslandığını" söylüyor.

Bazı Cybertruck sahiplerinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, tartışmaların fitilini ateşledi.

“Ultra sert paslanmaz çelik gövdeye sahip" diye tanıtılan aracın özellikle yağmura ve soğuk havaya maruz kaldıktan sonra korozyona uğradığı ileri sürüldü.



Kullanıcılar, söz konusu lekelerin kir olmadığını ve araçlarını yıkadıktan sonra bile metal yüzeyde kalmaya devam ettiklerini söylüyor.

6 BİN DOLARA KAPLIYORLAR

Şimdilik sadece birkaç Cybertruck sahibinin bu sorunla karşılaştığı görülüyor ancak Cybertruck’ın bir arazi aracı olduğu ve zorlu koşullarda kullanılacağı varsayıldığında, ortaya çıkan bu sorunlar Cybertruck sahipleri için iyiye işaret değil. Öte yandan bazı kullanıcılar genel temizlik malzemeleri ile bu pas ve korozyon lekelerinin çıkarılabildiğini de söylüyor. Eğer Cybertruck'larda böyle bir sorunla hiç karşılaşmak istenmiyorsa aracın 6.000 dolara Tesla tarafından kaplanıyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Cybertruck sahiplerinden biri yaşadığı problemin ardından Tesla ile iletişime geçti. Şirket, onarım yapmayı kabul etti.