Tesla'nın insansı robotu Optimus'un son versiyonu ortaya çıktı

ABD’li elektrikli otomobil devi Tesla’nın insansı robotu Optimus güncellendi.

Optimus'a kalibrasyon işlemleri ile görsel tabanlı bir sistem üzerinden nesneleri sıraya dizme gibi yeni yetenekler kazandırıldı. Bir önceki versiyonunda yürüme yeteneği bulunmayan Optimus'un güncel versiyonu artık akıcı hareketler gerçekleştirebiliyor.

İnsansı robotun yayınlanan yeni videosunda, nesneleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde renklerine göre ayırması kaydedilen gelişmeyi ortaya koydu. Nesnelerle ilgili görevini tamamlayan Optimus, sonrasında yoga hareketleri yaparak adaptasyon ve dengede durabilme yeteneklerini sergiledi.

Tesla Optimus'u ilk olarak 2021’de duyurmuş, geçtiğimiz yıl ise iki farklı prototipini geliştirmişti. Optimus'un ticari kullanıma sunulacağı tarih henüz bilinmezken Tesla, insansı robotu güvenli olmayan ve tekrarlayan görevleri yerine getirmek için geliştirdiğini açıklamıştı.