Tesla'nın karı yüzde 55 düştü

Kaynak: New York Times
Tesla'nın karı yüzde 55 düştü
Tesla, yılın ilk çeyreğinde elde ettiği karın geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 55 azaldığını açıkladı. New York Times, bu düşüşün yatırımcıları endişelendirdiğini yazdı.

Tesla salı günü gerçekleştirdiği açıklamada, otomobil satışlarında yaşanan durgunluk sebebiyle yılın ilk üç ayında karının düştüğünü duyurdu. Bu durum, yatırımcıların, şirketin elektrikli araç pazarında zemin kaybettiğine ilişkin endişelerini arttırdı.

DÜŞÜŞ KAÇINILMAZDI

Şirket, 2023'ün ilk üç ayıyla kıyaslandığında, karın yüzde 55 azaldığını ve 1,1 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Şirketin geliri ise, yüzde 9'luk düşüşle 21,3 milyar dolara düştü. Tesla tarafından yapılan açıklamada, ilk üç ayda satışların bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,5 düştüğü ve şirketin dünya çapında, çalışanlarının yüzde 10'undan fazlasını çıkarmayı planladığı iletildi.

Söz konusu işten çıkarmalar, Tesla'nın azalan gelirle maliyetleri karşılayamadığını şeklinde yorumlandı.

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