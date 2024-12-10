Tesla'nın şarj sistemi ABD'nin resmi standardı oluyor

ABD'de elektrikli araç (EV) sahipleri için şarj altyapısını standardize etme çalışmaları hız kazandı. FHWA, 17 Aralık'ta yapılacak resmi açıklama öncesinde, Tesla'nın NACS sistemine dayanan J3400 konektörünün federal standart olarak belirleneceğini duyurdu. Bu gelişme, elektrikli araç kullanıcılarının farklı markalardaki araçlar için uyumlu şarj istasyonu bulma zorluklarını ortadan kaldıracak.

Tesla'nın 2012 yılında başlattığı ve gizlilik içinde inşa ettiği Supercharger ağı, bugün dünya genelinde 60.000'den fazla şarj noktasıyla en geniş EV şarj altyapısını oluşturuyor. FHWA'nın bu kararı, 500.000 yeni şarj istasyonu kurulmasını hedefleyen Biden yönetiminin Ulusal Elektrikli Araç Altyapısı (NEVI) programının bir parçası olarak geliyor.

OTOMOTİV DEVLERİ NACS'E GEÇİYOR

Ford, Rivian, General Motors, Volvo ve Polestar gibi markalar şimdiden Tesla'nın Supercharger ağına erişim sağlamış durumda. 2025 itibarıyla tüm EV modellerinin NACS şarj portuyla donatılması bekleniyor. Nissan'ın da bu ay sonu itibarıyla Tesla ağına katılması bekleniyor.

Bu gelişmeler, yalnızca Tesla'nın değil, Rivian'ın da altyapılarını diğer marka araçlara açmasıyla hızlandı. Rivian Adventure Network, 91 halka açık hızlı şarj istasyonuyla kullanıcılara alternatif sunuyor.

GELECEK ELEKTRİKLİ ULAŞIMDA

Elektrikli araçlar, ABD pazarında her geçen yıl daha fazla pay alıyor. Tek tip bir şarj standardı, tüketicilerin "menzil kaygısını" azaltarak EV'lerin benimsenmesini hızlandırabilir. Yeni standartlarla birlikte, mevcut EV sahiplerinin bazıları adaptör kullanmaya devam edecek olsa da, gelecekteki modeller bu sorunları tamamen ortadan kaldıracak şekilde üretilecek.

Bu adım, otomotiv sektörünün ve şarj altyapısının hem daha kullanıcı dostu hem de daha sürdürülebilir hale gelmesini sağlayarak, elektrikli ulaşımın yaygınlaşmasında önemli bir kilometre taşı olacak.