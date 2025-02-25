Tetikçiler azmettiriciyi suçladı! Sağlık kabinine haraç kurşunu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Adana’da yüzlerini gizledikten sonra bir sağlık kabinine silahlı saldırı yapıp daha sonra telefonla arayıp, ‘Bu daha başlangıçtı, 1 milyon lira ceza kestik! diyerek haraç istedikleri iddia edilen 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 18 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen C.K., arkadaşı Y.S.'nin kullandığı motosikletle Y.Y.'nin işlettiği sağlık kabininin önüne gitti. Motosikletten inen C.K., tabancayla sağlık kabinine 12 el ateş edip, Y. S. ile birlikte kaçtı. Şüpheliler, saldırıdan sonra telefonla aradıkları Y.Y.'ye, "Bize 1 milyon lira vereceksin. Yoksa tekrar aynısını yaşarsın" dedi.

OLAY ANI, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Y.Y.'nin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Balcalı Mahallesi'nde belirlenen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında C. K., Y. S. ile onları azmettirdiği öne sürülen A. A. ve saklanmalarına yardımcı olduğu belirtilen A.Ş. (22) gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelilerden C. K., sorgusunda, "A, iş yerine gidip kurşunlamamızı istedi. İş yeri sahibinden para isteyeceğimizi söyledi" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K., Y. S. ile A. A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tetikçiler azmettiriciyi suçladı! Sağlık kabinine haraç kurşunu

Tetikçiler azmettiriciyi suçladı! Sağlık kabinine haraç kurşunu

Tetikçiler azmettiriciyi suçladı! Sağlık kabinine haraç kurşunu

Tetikçiler azmettiriciyi suçladı! Sağlık kabinine haraç kurşunu

Tetikçiler azmettiriciyi suçladı! Sağlık kabinine haraç kurşunu

Tetikçiler azmettiriciyi suçladı! Sağlık kabinine haraç kurşunu

Tetikçiler azmettiriciyi suçladı! Sağlık kabinine haraç kurşunu

Tetikçiler azmettiriciyi suçladı! Sağlık kabinine haraç kurşunu

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