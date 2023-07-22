Tevfik Göksu'dan CNN Türk stüdyosunda namaz pozu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun CNN Türk yayın arasında namaz kılarken çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündemi oldu. Fotoğraf için "yerel seçim yaklaştıkça reklam hızlandı" yorumu yapıldı

Tevfik Göksu'dan CNN Türk stüdyosunda namaz pozu

Yerel seçimlerde AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları arasında ismi geçen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun, katıldığı CNN Türk yayını arasında çekilen namaz fotoğrafları dikkat çekti.

Stüdyoda namaz kıldığını gösteren kareler sosyal medyada paylaşıldı. Göksu'nun adı İBB adayları arasında geçiyor. Göksu’nun pozu sosyal medyada oldukça konuşuldu.

HEDEFİNDE İMAMOĞLU VARDI

Aynı programda Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yüklendi.

Kılıçdaroğlu’na karşı ‘değişim’ hareketi başlatan İmamoğlu’nun kendi siyasi çıkarları için 50 günde 200 toplantı yaptığını öne süren Göksu, “Aynı İBB Başkanı, İstanbul’un en hayati konusu olan deprem için İBB Meclisi’ndeki özel oturuma bile katılmadı” diye konuştu.

AKP’nin vizyonu karşısında İmamoğlu’nun paniklediğini ve krize girdiğini iddia eden Göksu, “İmamoğlu, İstanbullulara hesap vermeden kaçmak istiyor. İstanbullulara soruyorum 4,5 yılda dün kötüydü bugün iyi oldu dedikleri bir husus var mı?” dedi.

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