Tevfik Göksu’dan İmamoğlu'na canlı yayında tartışma daveti

AKP'nin İstanbul adayları arasında ismi Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu canlı yayına tartışmaya davet etti.

Göksu, sosyal medya hesabından "Sözünün doğruluğuna güvenen gelsin" başlığı ile yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“5 yıldır İBB meclisinde ve diğer mecralarda, “İstanbulluların bize verdiği denetim yetkisine” dayanarak, İstanbullular adına muhalefet “vazifemizi” icra ediyoruz.

Bu güne kadar kamuoyuna, bilgi ve belgeye dayanmayan tek bir bilgi paylaşmadım. Yine bu güne kadar tüm eleştiri ve iddialarımı meclis kürsüsünden, bizzat İBB Başkanın yüzüne defalarca söyledim.

İBB Başkanı, belgelere dayalı eleştirilerime ne mecliste ne de televizyonda belge ile cevap vermek yerine, şahsımı “yalan söylemekle” itham etmiş.

Bunu yaparken de aklı sıra ironi yapmak isteyerek “terlemekten” bahsetmiş. Kimin ne kadar yalan söylediğini, kimin ne kadar “terlediğini”, kimin “ne için” “ter döktüğünü” İstanbullular zaten biliyor.

Şimdi buradan tüm İstanbulluların huzurunda bir çağrıda bulunuyorum!

CHP’li İBB Başkanını; kendi belirlediği gün ve saatte, kendi belirlediği televizyon kanalında, kendi belirlediği gazetecilerle birlikte “GERÇEKLERİ KONUŞMAK ÜZERE” tartışmaya davet ediyorum."

İLK PAYLAŞIMINI SİLMİŞTİ

Göksu, gün içinde bir paylaşım daha yapmıştı. Göksu, “İBB Başkanı bugün bir TV kanalında, benim tamamen İBB’nin resmi belgeleri üzerinden gündeme getirdiğim gerçekler için “yalan söylüyor” demiş” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’li Göksu, İBB Meclisi’nde konuyu gündeme getirdiğini ancak cevap alamadığını öne sürmüştü.

Göksu “Bu konuları tartışmak için, İBB Başkanını kendi belirleyeceği bir TV kanalında tartışmaya davet ediyorum. Buyursun, nerede, hangi kanalda isterse İstanbulluların karşısına çıkalım!” demiş ve daha sonra vazgeçerek saat 15.45’teki paylaşımını kaldırmıştı.