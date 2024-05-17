Texas’ı kasırga vurdu: 4 ölü

ABD medyasına göre, Houston kentinde meydana gelen şiddetli fırtına, yüksek binaların camlarının kırılmasına, ağaçların devrilmesine ve enerji nakil hatlarının hasar görmesine yol açtı. Bu durum, bir milyondan fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Houston Belediye Başkanı John Whitmire, düzenlediği basın toplantısında, fırtına sebebiyle en az dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Whitmire, "İki kişi, üzerlerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Bir kişi, devrilen bir vincin altında kalarak yaşamını yitirdi. Dördüncü kişinin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor" dedi.

Whitmire, kent merkezinde yaşanan kargaşadan dolayı bölge sakinlerine evde kalma çağrısında bulundu. Ayrıca, Houston'daki okulların bugün tatil edildiği ve sel tehlikesinden endişe edildiği belirtildi.

Fırtınanın saatte 160 kilometre hızla estiği ve bu hızın, 2008 yılında 650 binden fazla evin hasar gördüğü "Ike Kasırgası" ile aynı olduğu ifade edildi.