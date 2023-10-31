Teyfik Özlü açıkladı. Solunum yolu hastalıklarıyla ilgili kritik uyarılar

İklim değişikliği nedeniyle küresel ısınma artarken, bu durum sadece hava durumunu değil, sağlığımızı da olumsuz yönde etkiliyor.

Özellikle solunum yolu hastalıkları olan kişiler, iklim değişikliğinin getirdiği sıcaklık artışı, hava kirliliği ve mevsimsel farklılıklardan daha çok zarar görüyorlar. Bilim insanları, iklim değişikliğinin acil tıbbi müdahale ihtiyacını, hastaneye yatış oranlarını ve astım, alt solunum yolu enfeksiyonları, KOAH, kalp hastalıkları ve zatürre gibi hastalıklardan ölüm oranlarını yükselttiğini ortaya koyuyorlar.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından Prof. Dr. Tevfik Özlü, iklim değişikliğinin sadece çevreyi değil, sağlığı da tehdit ettiğini söylüyor.

Prof. Dr. Özlü’ye göre akciğerler dışa açık bir organ olduğu için soluduğumuz havadaki her türlü zararlı madde akciğerleri etkileyebiliyor.

Alerjik, KOAH, bronşit, astım veya akciğer sertleşmesi gibi kronik akciğer hastalığı olanlar, bu zararlı maddelerden daha fazla etkileniyorlar.

Prof. Dr. Özlü, yapılan araştırmaların da bu durumu doğruladığını, hava kirliliğinin artmasıyla birlikte KOAH ve astım hastalarının sayısında ve ataklarında belirgin bir artış olduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Özlü, ayrıca mevsim değişikliklerinin de solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini, hava basıncı değişikliklerinin de emboli gibi bazı hastalıkları etkilediğini ifade ediyor.

Prof. Dr. Özlü, iklim değişikliğinin önemli bir küresel sorun olduğunu ve sadece çevresel değil, sağlıkla ilgili sonuçlarının da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Prof. Dr. Özlü, ülkelerin bu konuda sağlıkta gerekli adımları atmaları gerektiğini söylüyor.