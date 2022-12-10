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Teyit mektubunu sunmayanlar Türk denizlerinden çıkarılacak

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Boğazlar’da bekleyen gemilerle ilgili açıklamada bulunarak Karadeniz ve Ege’de toplam 19 tankerin beklediğini ve teyit mektubunu sunmayanların Türk denizlerinden çıkarılacakları kaydedildi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 18:53
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Teyit mektubunu sunmayanlar Türk denizlerinden çıkarılacak

Teyit mektubunu sunmayanlar Türk denizlerinden çıkarılacak
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Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden son dönemde Türk boğazlarında bekleyen ham petrol yüklü gemilerle ilgili son gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamadan güney yönlü (Karadeniz’den) ham petrol yüklü olarak geçiş yapan tanker sayısının ekim ayında 44, kasım ayında ise 43 olduğu belirtildi. 1 Aralık 2022 tarihinden sonra ise ham petrol yüklü olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından talep edilen teyit mektubunu sunarak geçiş gerçekleştiren tanker sayısının 3 olduğu kaydedildi.

BloombergHT’de yer alan habere göre, teyit mektubu sunmayan yaklaşık 2 milyon ton ham petrol yüklü olarak Karadeniz’de bekleyen tanker sayısının 18 (13’ü Avrupa Birliği varışlı) olduğu belirtilen açıklamada Ege Denizi’nde bekleyen tanker sayısının ise 1 olduğu kaydedildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü Karadeniz’de bekleyen ham petrol yüklü tankerlerin 15’inin AB üyesi Yunanistan, 2’sinin Hong Kong birinin de Türk sahipli olduğunu belirterek bu gemilerin P&I sigortalarının Uluslararası Pal Grup üyesi İngiltere merkezli şirketler tarafından düzenlendiği dile getirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ülkemiz petrol rafinerilerine gelen ham petrol yüklü 2 tankerin, ham petrolün alıcısının verdiği taahhütname vasıtasıyla Türk boğazlarından geçişi sağlanarak ülkemizin enerji arz güvenliği desteklenmiştir. Bu konudaki yeni talepler de aynı minvalde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Ham petrol taşıyan tankerlerin P&I sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubu sunma yükümlülüğü yürürlüğe girdiğinde Çanakkale Boğazı’ndan geçmek üzere Marmara Denizi’nde bulunan ham petrol yüklü teyit mektubu sunmayan 8 tankere, son defa teyit mektubu vermeleri için bilgilendirme yapılmış olup verilmemesi halinde ülkemiz denizleri için risk oluşturmamaları amacıyla Çanakkale Boğazı tüm gemi trafiğine kapatılarak sadece bu tankerlerin ilave tedbirlerle ile karasularımızın dışına çıkarılması için gerekli planlama yapılmıştır.

Kuralın yürürlüğe girdiği tarihten beri ilk kez Uluslararası P&I Grup üyesi bir Pal sigorta şirketi; sigorta hizmeti verdiği bir Türk bayraklı tanker için teyit mektubunu bakanlığımıza sunmuş olup ilgili tankerin İstanbul Boğaz geçişi bugün sağlanmıştır. Bu durum, yüklü ham petrol tankerlerinin P&I sigorta şirketlerinin teyit mektubunu vererek Türk boğazlarından geçmesi için önemli bir adımdır. ilgili mercilerle görüşmeler devam etmekte olup, tüm gemilerin gerekli şartları sağlayarak Türk boğazlarından geçmesi için gerekli işbirliği, Türk boğazlarının korunması şiarımızdan ödün vermeden sürdürülmektedir”

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