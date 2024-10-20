Teyzenin Dubai Çikolatası tarifi milyonlarca kez izlendi. ‘Bir gün yemeğe kalktım cüzdanı kasada bıraktım’ dedi

Britanyalı-Mısırlı girişimci Sarah Hamouda ve Filipinli şef Nouel Catis Omamalin’in, geleneksel tatları yenilikçi bir çikolata ile birleştirme fikrinden doğan Dubai Çikolatası, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgi görüyor.

Fıstık ve kadayıf dolgulu çikolatanın tadına bakmak için adeta birbirleriyle yarışır hale geldi.

Firmalarının çıkarttığı çikolatalar kısa sürede tükenirken, Dubai çikolatası satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu. Dükkanların önünden çekilen bir görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Ayrıca sosyal medyada Dubai çikolatasının yapımıyla ilgili birbirinden ilginç videolar yayınlanmaya devam ediyor. O videolardan biri de ev hanımı bir teyzenin çektiği video oldu.

Teyzenin el emeğiyle yaptığı Dubai çikolatası videosu kısa sürede viral oldu. Teyzenin kendine özgü şivesiyle yaptığı tarifi ve yorum izleyenleri kahkahaya boğdu.

Teyzenin içten gülüşü ve neşeli konuşmaları, çikolata tarifinden daha fazla ilgi gördü.

"CÜZDANI KASADA BIRAKTIM"

“ Aldığım ürünlerle Dubai çikolatası yapıyorum. Bir gün yemeğe kalktım dışarıda cüzdana kasada bıraktım. Çikolata normalde ihtiyaçtır ama bu ihtiyaç değil bildiğin lüks. Yok anam dışarıda yemeyin evde yapın yiyin.

"YER Mİ? ANADOLU İNSANI"

Ülkemizde yetişen kadayıfı, fıstığı koyuyorlar sonra da adı Dubai çikolatası. Yok ya yer mi? Anadolu insanı. Bildiğin Gaziantep çikolatası bu. Bütün Antep’te fıstık koymadım bunun içine koydum. En son kaptan çıkar da size de rezil olmam. Hadi güzelim üzme beni. Hıı çıktı. Bunu benim elimden alın yoksa sabaha kadar yerim. Start verildi.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan video kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.