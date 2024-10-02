Tezmaksan fuarda yenilikçi teknolojilerini tanıtıyor

Sürdürülebilir teknolojilerle bugünün ve geleceğin sanayi üretimine çözümler üreten Tezmaksan, MAKTEK Avrasya Fuarı’nın ilk gününde ziyaretçilerini düzenlediği bir gala gecesinde ağırladı.

Fuar süresince robotlu otomasyon sistemi CubeBOX başta olmak üzere sektörüne yön veren yenilikçi teknolojilerinin tanıtımını yapacak firma, robot teknolojilerinin benzersiz gösteriyle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

Sektörün Avrasya coğrafyasındaki en büyük buluşması niteliğine sahip fuarda 6 gün boyunca robotlu otomasyon sistemi CubeBOX başta olmak üzere sektörüne yön veren yenilikçi teknolojilerinin tanıtacak Tezmaksan, keyifli etkinliklerle de ziyaretçilerine eğlenceli anlar yaşatacak.. Fuarın açılışında “Mehmet Erdem ile After Party” etkinliğinin yer aldığı bir gala gecesi düzenleyen firma, sürpriz robot şovlarıyla 5 Ekim’e kadar MAKTEK Avrasya’ya renk katacak.

Tezmaksan, Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen MAKTEK Avrasya Fuarı’nda ziyaretçilerini Salon 8 -- F4 / 802 no’lu stantta ağırlamaya devam edecek.