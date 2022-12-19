Adanaspor ile Denizlispor arasında 5 gollü düello

TFF 1. Lig'de Adana'da Adanaspor'la Denizlispor arasında oynanan haftanın kapanış maçı gol düellosuna sahne oldu.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, rakibini deplasmanda 3-2 yenerek hayati bir galibiyete imza attı.
Denizlispor'un gollerini 3. dakikada Oğuz Yılmaz, 17. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 38. dakikada Kevin Mayi attı.
Adanaspor'un golleri ise 19. dakikada Hakkı Türker ve 37. dakikada Hadi Sacko'dan geldi.
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