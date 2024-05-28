TFF 2. Lig takımı kapanıyor

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TFF 2. Lig takımı kapanıyor

İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, finansal zorluklar sebebiyle kulübün ya kapatılacağını ya da el değiştireceğini açıkladı.

Bolat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İskenderunspor'a yeterli desteğin sağlanmadığını belirtti. Stadyum eksikliği nedeniyle son iki yılda yaşanan zorluklardan dolayı hem kulübün hem de kendisinin maddi ve manevi olarak yıprandığını ifade etti.

Bolat, "İskenderunspor'u kapatma veya devretme kararı almak zorunda kaldık. Eğer ilgilenen olursa, kulübü devredebiliriz. Ancak böyle bir kişinin ortaya çıkacağını sanmıyorum. Yaptığım her şey çocukluk hayalim içindi ve pişman değilim. Bir şampiyonluk yaşadık ve bu anıyı daima hatırlayacağım. İskenderunspor taraftarına olan tüm haklarımı helal ediyorum." dedi.

Kulüp, önceleri Erzin Belediyespor Futbol Kulübü olarak kurulmuş ve 2020 yılında İskenderunspor Futbol Kulübü adını alarak TFF 3. Lig'de mücadele etmeye başlamıştı. 2021-2022 sezonunda TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü penaltılarla geçerek 2. Lig'e yükselen İskenderunspor, kupayı müzesine taşımıştı.

2023-2024 sezonunu Kırmızı Grup'ta altıncı sırada tamamlayan ekip, 2. Lig play-off ilk turunda Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olarak bir üst lige çıkma fırsatını kaçırdı.

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