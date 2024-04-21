TFF 2. Lig'de olaylı maç. Yumruklar havada uçuştu

Kaynak: AA
TFF 2. Lig'de olaylı maç. Yumruklar havada uçuştu
Serik Belediyespor Zonguldak Kömünspor maçında çıkan kavgada Serik Belediyespor Kulübü Müdürü Erhan Kaş yaralandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Serik Belediyespor-Zonguldak Kömürspor maçında futbolcular arasında kavga çıktı.

Serik İsmail Ogan Stadı'nda oynanan maçı 1-0 kazanan Serik Belediyesporlu futbolcular, ligde kalmanın sevincini saha içinde kutladı.

Bu sırada ligden düşme hattına giren Zonguldak Kömürsporlu futbolcular ile Serik Belediyespor oyuncuları arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serik Belediyespor Kulübü Müdürü Erhan Kaş, aldığı darbe sonucu yüzünden yaralandı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Kaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri kısa sürede araya girerken, Zonguldak Kömürspor'lu oyuncular soyunma odasına götürüldü.

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