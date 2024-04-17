TFF başkan adayı Erdal Alkış'ın Hakan Şükür hayranlığı ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı.

İş insanı Erdal Alkış, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Alkış, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu kaotik atmosferden çıkma zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.

Erdal Alkış açıklamasına şu sözlerle devam etti;

"Futbolun gerçek sahipleri olan kulüplerimizin tamamının ortak talebiyle TFF yönetimi, 18 Temmuz'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı vermiştir. Ancak Kulüpler Birliği, söz konusu tarihin geç olduğunu belirterek daha erken bir tarihte TFF başkanlık seçimlerinin yapılmasını istemiştir.

Takımlarımızın bayraklarını gururla salladığı, marşlarını neşe içerisinde söylediği, centilmenliğin ön planda olduğu bir spor kültürüne hızla dönüş yapılması gereklidir. Taraftarı olmakla onur duyulan kulüplerimizin her gün maddi manevi erimeye sürüklenerek yokluğa doğru itildiğini gördüğümüz bu günlerin sonlanması şarttır. Bu yüzden Türk futbolunun üzerindeki maddi manevi kara bulutları dağıtmak ve güneşli aydınlık günler için; liyakatli, basiretli, bilgili, adil, şeffaf ve de tarafsız sürdürülebilir bir yönetim ile ama aynı zamanda sizlerin de desteğiyle TFF yönetimine talip olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Söz veriyoruz, size mahcup olmayacağız ve sizi mahcup etmeyeceğiz!"

TFF Başkan Adayı Erdal Alkış'ın başkanlığa adaylığını koymasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

HAKAN ŞÜKÜR İLE KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya kullanıcıları, Erdal Alkış ile FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün konuşmalarını ortaya çıkardı.

İşte Erdal Alkış'ın FETÖ firarisi Hakan Şükür ile o konuşmaları;

BÜYÜK TEPKİ ALDI

Bu gelişme sonrası futbolseverler, Erdal Alkış'a büyük tepki gösterirken, durumu 'rezalet' olarak değerlendirdi.

Ayrıca taraftarlar Alkış'ın adaylığını geri çekmesini istedi.