Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, CNN Türk'te canlı yayınında bahis skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Hacıosmanoğlu, "Federasyon başkanı olduktan sonra öfkeyi kenara bıraktık. Artık hoşgörülü olmamız lazım, tabii ki üzüntülüyüm. Aziz milletimiz daha iyi şeyleri hak ediyor. 45 gün hak mahrumiyeti alan hakemin hakemliği bitiyor. Bahis oynamanın suç olduğunu her hakem bilir. 3 ay ile 1 yıl arasında hak mahrumiyeti var. Zaten 45 gün hak mahrumiyeti alınca hakemliğin de bitiyor" dedi.

'FUTBOLCULARIN BİLGİLERİ FEDERASYONDA, ÇÖZÜMLERİ YAPILIYOR'

Şut dahi çekilmeyen Ankaraspor-Nazillispor maçındaki skorun iki takımı da yaradığını hatırlatan Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii. Hakemlerden sonra oyuncular var. 3 bin 700 küsür oyuncu var. Onların bilgileri de federasyonda, arkadaşlar tarafından çözümleri yapılıyor. 10 güne onların sevki olur. Futbolcular bittikten sonra temsilcisi, gözlemcisi var, spor alanında olan insanlar var, hepsini kapsıyor."

'YÜZDE 80'İ YABANCI MAÇLARA OYNAMIŞ'

Bahis sitelerinde hesap açmanın suç olmadığını söyleyen Hacıosmanoğlu, "Hesap açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar, özetleri izliyor, bazı maç yayınları var onlara bakıyorlar. O arkadaşlarımızı kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten. Bunların yüzde 80'i yabancı maçlara bahis oynamış" ifadelerini kullandı.

Kanuna aykırı durumların savcılık tarafından incelendiğini hatırlatan TFF Başkanı, "Bundan sonra ceza boyutu var. Başsavcılık açıklama yaptı, daha derinlemesine araştıracaklar. İllegal boyutuna da bakacaklar. Daha önce böyle münferit olaylar olmuş ama üzeri kapatılmış. Kanunları çıkarırsınız da onu uygulamak önemli. Hakemler açısından bu işler açığa çıkmaz diye bir özgüvenle kendi adına oynamış olabilirler" şeklinde konuştu.

'YAPI DİYE BİR ŞEY YOK'

"Yapı diye bir şey yok" diyen Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunun problemi, ahlak sorunu. Bir takım şampiyon olabiliyor. Buradaki sorun şu, şirketleşmeden bu sorun çözülmeyecek. Kulüplerde dernek yasasına bağlı olduğu için seçim silahı başkanın önünde bekliyor. Başarılı olması lazım başkanların, çünkü onun koltuğunu bekleyenler var. Yapı varsa temizleyelim, başladık. Bundan en çok muzdarip olan kulüp başkanı da benim. Ben de Trabzonspor başkanlığı yaptım. Yapı değil burada güç dengeleri var. Bizim olduğumuz federasyonda kimse imtiyaz sahibi değil, olmaz. Hakim olduğunuz yeri yönetirsiniz, biz yeni hakim olmaya başladık federasyona. Biz seçildik 3 ayda gönderiyorlardı bizi" ifadelerini kullandı.

'YAŞANANLAR FUTBOL DEVRİMİNİN BAŞLANGICI'

Yaşananları "devrim" olarak nitelendiren İbrahim Hacıosmanoğlu, "Kritik bir eşik değil bu. Bana göre Türk futbolunun devriminin başlangıcı ama devrim sadece federasyon yönetimiyle olacak iş değil. Buradan daha dibe vurmayım ama futbolu layık olduğu yere taşımak için kucaklaması lazım" dedi.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından başlıklar şöyle:

'KİMSENİN BU İŞİ SULANDIRMASINA İZİN VERMEYİZ'

"Biz sineklerle uğraşmıyoruz amacımız bataklığı kurutmak. Ama herkesin samimi olması lazım. Çarpık ilişkiler ortaya çıktı. Ne kişi ne kulüp menfaatine bir operasyon değil. Herkes kendine bir şey devşirmeye çalışıyor. Böylesine kutsal bir mücadeleyi kimsenin kendi çıkarına döndürmesine, sulandırmasına müsaade etmeyiz. Futbol ailesinin her ferdi katkı sunmalı."

'YABANCI HAKEM GELMEYECEK'

"Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut. Bütün illerde kursları açılıyor, eğitim alıyorlar. Kendi çocuklarımızla bunu çeviririz. 81 ilde kurslar açtık. Belki tecrübesizliğinden hata yapabilir ama destek vermemiz lazım."

'ZORBAY KÜÇÜK'LE GÖRÜŞTÜM'

"Zorbay Küçük ile görüştüm. Hakem arkadaşımız oynamadığını söyledi. Hesap numarasını attı. Numaralar uymuyor, o da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Biz de sormamız gereken yerlere yazı yazdık, haber bekliyoruz. Biz cadı avına çıkmadık. İki kupon oynanmış, onu da yabancı biri oynamış, savcılık inceliyor. Süreç devam ediyor."

'ÇOĞU KAYBETMİŞ'

("Hakemler bahisten ne kadar kazanç sağladı? sorusuna yanıt olarak) "Çoğu da oynadığı maçlardan bir şey kazanmamış. Neden oynarlar? Hastalık herhalde. Çoğu kaybetmiş."

'NEREDEN BİLSİNLER BİR DELİ ÇIKACAK'

"Bugüne kadar kimse üstüne gitmediği için, kimse uğraşmıyor özgüveniyle hareket edilmiş herhalde. Nereden bilsinler İbrahim diye bir deli çıkacak, arı kovanına çomak sokacak. Bundan sonra da buna cesaret edenin alnından öpmek lazım. Kulüplerde dernek yasası var. Başarılı olması lazım başkanların, çünkü onun koltuğunu bekleyenler var."

'FERHAT GÜNDOĞDU'NUN HESABINI AKTİFLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR'

"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 2008-2011 arasında bahis hesabı var. Ancak aktif olarak kullanmamış. İşten çıkardığımız birisi Ferhat Gündoğdu'nun hesabını aktifleştirmeye çalıştı. Çünkü bilgileri o şahısta. Sonra savcılığa suç duyurusunda bulunuldu."

'TESCİLLENMİŞ LİGLER İÇİN BİR ŞEY YAPAMAZSINIZ'

"Buradan dönüyoruz ya, biz önümüze bakalım, önümüzü temizleyelim. Geriye dönük tescillenmiş liglerle ilgili bir şey yapamazsınız. Bunun ortaya çıkması, bataklığı kurutmak demek. Biz bataklığı kurutup önümüze bakalım."

'BUNLARIN NE KADAR AŞAĞILIK OLDUKLARINI MİLLET ANLASIN'

(Hakemlerin 3 aydır maaş alamadığı iddiası) "Hakemlere 3 değil, 6 aydır maaş veremiyoruz! O yüzden bu işe bulaşıyorlar. Ahlak sorunu var diyorum ya! Bunu söyleyenler hakemlik yapmış, sporun içindeki insanlar. Nasıl toplumu zehirlediklerini, nasıl aşağılık insanlar olduklarını buradan Türk milleti iyi anlasın. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi! Bir tane hakeme sorun, eğer parasını almayan bir hakem varsa ben federasyon başkanlığını bırakıyorum! Federasyon neden ödemesin paralarını? Kaldı ki biz geçen sene iyileştirdik, bu sene iyileştirdik."

'BUNLAR FETÖ TAKTİĞİ'

"Bunlar FETÖ taktikleri! Biz şimdi bir yere çomak soktuk ya, bir şey üretecekler. Aziz milletin yıllarca FETÖ'den çektiği aynı taktikleri uyguluyorlar. Bir algı operasyonu, başka ne olacak ki!"

'HAYALİM İKİNCİ YARIDA KADIN HAKEMİMİZİN MAÇ YÖNETMESİ'

"Hayalim, inşallah ikinci yarıda bir kadın hakemimiz maç yönetecek Süper Lig'de. Benim de hayalim bir tanesinin benim dönemimde derbi yönetmesi. Hayalim o. Neden olmasın?"

'İSPANYA YENİLMEZ BİR TAKIM DEĞİL'

(A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki şansı) "Dua ediyoruz, Gürcistan berabere kalsın. İspanya maçı finale gidelim. Eğer öyle bir şey olursa ben inanıyorum İspanya'yı orada yeneceğiz. Ben inanıyorum. İspanya yenilmez bir takım değil ama başka bir boyutta oynuyorlar. Biraz mucizelere kalmış. Toptur bu, bazen girmiyor. Gürcistan'da öyle bir şey olursa hep birlikte İspanya'ya finale gideriz, oradan da direkt gideriz."