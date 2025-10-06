TFF Başkanı 'akla hayale gelmeyecek' kötü haberi verdi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu A Spor canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

HACIOSMANOĞLU: UEFA ve FIFA'DA SIKINTILAR YAŞAMA İHTİMALİ VAR

Tek tip futbolcu sözleşmesini hayata geçirdiklerini ve aksi şekilde hareket edenlerin çok ciddi cezalarla karşılaşabileceğini belirten Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu "Limit konusuna çok önem veriyoruz. Aklınıza gelmeyecek kulüplerin UEFA ve FIFA'da sıkıntılar yaşama ihtimali var." dedi.

Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamasının ardından gözler transfer döneminde yüksek harcamalar yapan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a çevrildi.

DURSUN ÖZBEK: "UEFA TEPEMİZDE"

Geçtiğimiz sene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "UEFA tepemizde, ceza alabiliriz" sözleri akıllara gelirken Beşiktaş'a da yakın zamanda Finansal Fair Play'den (FFP) kadro maliyeti ihlali nedeniyle 900 bin Euro ceza gelmişti.

