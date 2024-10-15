TFF Başkanı Hacıosmanoğlu resmen duyurdu! Süper Lig'de yabancı sınırı kalkıyor

Hacıosmanoğlu, yabancı sınırlamasının gelecek sezon kaldırılacağını belirterek "Önümüzdeki sezon yabancı sınırı kalkacak, bazı kriterler gelecek" ifadelerini kullandı.

Ekol TV'ye katılan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız" diyen Hacıosmanoğlu'nun öne çıkan açıklamaları ise şu şekilde:

"SÜPER LİG'DE YABANCIYI SERBEST BIRAKACAĞIZ"

1. Lig'de yabancının ne işi var. Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız. 11 tane yabancıyla oynayabiliyorsunuz. Kısıtlama koymanın bir anlamı yok. Ama kriter getireceğiz

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Samsun'da 38 dereceydi hava. Oradan eksi derece olan bir yere gittik. İlk başta oynanmaz diyorlardı. Saha ne kadar çözülse de altı beton gibiydi. Ama bizim için iyi oldu. Çocukları tebrik ediyorum. Montella ile benim aramın iyi olması önemli değil. Önemli olan oyuncularla arasının iyi olması. Hem benimle hem de oyuncularla arası iyi. Bence bu milli takım kadrosu hem tarihin en iyi jenerasyonu hem de en karakterli kadrosu. Oyuncularımız aslan gibi mücadele etti.

"HEDEF KOYACAKSIN KENDİNE"

Hollanda maçından sonra hepimiz üzüldük. 8 yaşındaki kızım 'baba niye üzülüyorsun, önümüzde Dünya Kupası var. Git futbolun başkanı ol. Dünya Kupası şampiyonu olacağız' dedi. Hedef koyacaksınız kendinize. Kadromuz gerçekten çok iyi. Milletler Ligi'ni 1. bitirirsek Dünya Kupası için play-off oynayacağız. Kayseri'de herhalde Galler'i yeneriz.

22 senedir Dünya Kupası'na katılmıyoruz. Böyle bir imkan varsa sadece futbolcular değil siz de yönetim olarak elinizden geleni yapacaksınız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapıyoruz. Futbolcu arkadaşlarımıza 'Dünya Kupası'na katılırsanız eviniz hazır' dedim. Sadece onunla da kalmaz. Orada başarı gelirse hayal etmeyeceğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Evleri kendi cebimden vereceğim. Federasyon bütçesiyle ilgisi yok. Öyle saçma şey olur mu?"