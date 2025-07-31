TFF Başkanı Süper Lig'i yerin dibine batırdı!

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in 4-0 kazanarak üçüncü tura yükseldiği maçı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da stattan seyretti.

Maçın bitiminin ardından Hacıosmanoğlu TRT'de soruları yanıtladı. Başakşehir'in oynadığı oyunu beğendiğini belirten TFF Başkanı, "Çok can yakacaklarını düşünüyorum. Başakşehir'in maçı milli dava" dedi.

"SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞUNUN CAZİBESİ YOK"

Hacıosmanoğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'de ne yaparsanız yapın, istersen 10 sene şampiyon ol. Avrupa'da başarılı olmadıktan sonra bunun anlamı kalmıyor. Niye iki tane takımımız Şampiyonlar Ligi'ne gitmesin? Özellikle büyük takımlar için Süper Lig şampiyonluğunun cazibesi yok artık. Bu bütçelerle Avrupa'da iş yapmaları lazım. Rekabeti Avrupa'ya taşımalıyız. Süper Lig şampiyonluğu maddiyat olarak bugün bir futbolcu parası etmiyor. Onun için Avrupa'da başarılı olmalıyız. Bu paralarla bu limitlerle Türkiye sınırlarını aşmamız lazım. İnşallah bu sene kulüpler Avrupa'da bir yerlere gelirler. Ülke olarak da marka değerimiz artar."