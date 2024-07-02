TFF beleşçileri Leipzig'de böyle karşılandı

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasında bugün (Salı) Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Millilerimiz için tamam ya da devam anlamına gelen kritik karşılaşma TSİ 22.00’de Leipzig Stadı’nda oynanacak.

350 YENİ BELEŞÇİ LEİPZİG'DE

Bu kritik karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bütün masraflarını ödeyerek 350 yeni beleşçiyi Leipzig’e götürdü.

BELEŞÇİLER SU TAKI İLE KARŞILANDI

Normalde bu hatta dar gövdeli uçakların kullanılmasına rağmen TFF’nin bu kadar beleşçisini sığdıramayan THY Leipzig’e ilk kez geniş gövdeli bir uçak olan Boeing 787 modeli ile uçuş gerçekleştirdi.

Yüzlerce bira içecekler diye beleşçileri bağrına basan Almanların bu fakir bölgesi THY uçağını su takı ile karşıladı.

SU TAKI NEDİR?

Su takı, havacılıkta bir uçak indikten sonra, havalimanında itfaiye araçları tarafından uçağın üzerine su püskürtülmesiyle oluşturulan bir gelenektir. Bu gelenek, "su selamı" veya "water salute" olarak da bilinir.

SU TAKI ŞU SEBEPLERDEN YAPILIR

Yeni bir havayolu şirketi veya yeni bir uçak modeli ilk kez havalimanına iniş yaptığında.

Önemli bir devlet adamı veya üst düzey bir yetkili havalimanına iniş yaptığında.

Emekli olan bir pilot veya havacılık çalışanına saygı göstermek için.

Özel bir kutlama veya etkinliği anmak için.

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