Türk futbolunda bahis skandalı gündemdeki yerini korurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni bir karar aldı.
Ajansspor'dan Ayhan Şensoy'un haberine göre, TFF hakem yetersizliği nedeniyle bugün oynanacak U12 ve U13 ligi maçlarına hakem ataması yapamadı.
Bugünkü altyapı maçlarına hakem atanamaması üzerine federasyon, maçları erteleme kararı aldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynamakla suçlanan 149 hakeme, 8 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verdi. Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mercan Tubay hakkında incelemenin ise devam edeceği açıklanmıştı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün akşam katıldığı canlı yayında soruşturmanın hakemlerle sınırlı olmadığını söyledi. Hacıosmanoğlu, 3 bin 700 futbolcuyla ilgili bilgilerin incelendiğini açıkladı.