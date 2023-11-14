TFF hakemler için ilan verdi. 700 bin kişinin gördüğü paylaşımı yorumlara kapattı

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni hakemler aradığını duyurdu.

TFF'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi, Türkiye genelinde aday hakem kurslarını açıyor. Hakemlik kariyerine başlamak isteyen herkesi başvuru formunu doldurmaya davet ediyoruz.

Kurslarımız, "Online İçerik Paylaşımı", "İllerde Yüz Yüze Eğitim ve Kural Sınavı" ve "Atletik Performans Testi" olmak üzere 3 aşamadan oluşacak. Başarılı olan adaylar, aday hakem olarak hakemlik kariyerine başlayacak.